Di conseguenza, anche l'attesa sfida Latina-Turris in programma domenica pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Francioni è stata posticipata al 22 marzo, perché da quella data si riprenderà a giocare regolarmente il campionato per quanto concerne questi gironi.

Niente partite dell'8 marzo 2020 per i gironi A, E, G, H e I della Lega Nazionale Dilettanti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli