Si ferma il calcio giovanile Nazionale. A comunicarlo è stata la LND con un comunicato ufficiale emesso ieri pomeriggio con cui si dice stop a tutte queante le categorie Nazionali. A Latina soltanto Latina 1932 e Aprilia hanno delle formazioni iscritte a questi campionati. La sospensione definitiva - così viene definita nel cominicato ufficiale di ieri - riguarda le categoria Under 18 A e B, Under 17 A e B, Under 16 A e B, Under 15 A e B, Under 14 Pro e Under 13 Pro, Under 17 Serie C, Under 16 Serie C e Under 15 Serie C. Fermati anche i campionati giovanili professionisticifemminili. Insomma, arriva una decisione che sembra essere soltanto la prima di una serie a catena che presto riguarderà il calcio giovanile regionale e poi probabilmente anche provinciale. Si rinuncerà quindi ad ogni tipo di prosecuzione, cosa che invece potrebbe provarsi per le prime squadre.