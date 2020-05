Il Città di Sonnino, società di Prima Categorie, nonostante lo stop del campionato sta giocando e vincendo la partita più bella: quella della solidarietà. Approfittando del momento di grande visibilità del sindaco del paese, Luciano De Angelis sui social media, la società ha deciso di rendersi utile al paese con una vendita di maglie personalizzate che riportano una frase ormai divenuta virale e lo stemma del club: "Ve stèllo comm' alle lena", che nel dialetto vuol dire sistemare come la legna. Il sindaco voleva invitare i cittadini a non uscire ed a rispettare le regole, lo ha fatto nel modo più efficace utilizzando il dialetto locale ed una frase simpatica.

«L'iniziativa sta procedendo meglio di come l'avevamo prevista. Al momento abbiamo già donato la cifra di 5000 euro divise tra le associazioni: Nelle Mani di Maria, Protezione Civile Petrucci Giuseppe Sonnino – Sabaudia ed alla parrocchia San Michele Arcangelo. Ancora da donare ci sono 7000 euro, raccolti grazie alla partecipazione di tutti i nostri sostenitori in giro per il mondo".