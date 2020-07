Il calcio pontino piange la scomparsa di Franco Carnevali, scomparso nel pomeriggio di sabato all'età di 82 anni. Ex giocatore del Latina alla fine degli anni sessanta, poi allenatore e dirigente, ma soprattutto una persona perbene, una di quelle con le quali era un piacere infinito parlare di calcio e non solo. Franco Carnevali lascia un vuoto incolmabile in chi lo ha conosciuto, come il suo ex compagno di squadra Alberto Pizzi, pronto a vincere insieme a lui, nel 1968, un campionato di serie D e, successivamente, a proseguire con lui l'attività di allenatore e dirigente, con la rinascita del Nuovo Latina e di tenere a battesimo il primo Mattia Perin, prima della sua partenza per Genova. I funerali verranno cekebrati in forma privata