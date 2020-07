Giovanni Esposito e Fabio Pompei sono due nuovi calciatori del Latina 1932: il difensore nato nel 1985 a San Giorgio a Cremano e l'esterno sinistro classe 1987 sono reduci da un eccellente campionato trascorso con la maglia dell'Ostiamare, e ieri hanno inaugurato la stagione delle ufficialità nerazzurre (che si susseguiranno tra oggi e venerdì) nel primo giorno utile (il 21 luglio) previsto dalla Lega nazionale dilettanti per firmare contratti nel rispetto delle nuove norme anticovid in ambito di tesseramenti.

