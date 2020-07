Il Latina che verrà sta prendendo forma e consistenza. Una squadra, visti i nomi, fatta su misura per il tecnico Scudieri, pronto successivamente a plasmarla a sua immagine nel tentativo di farla ben figurare nel prossimo campionato di serie D.

Dopo Giovanni Esposito - difensore nato il 30 Luglio 1985 a San Giorgio a Cremano (Napoli), proveniente dall'Ostiamare, con cui nella scorsa stagione ha disputato il campionato di serie D, ma con un passato in C2 con Paganese, Gela, Gavorrano, Arzanese e in C1 ancora con Paganese e Ancona - e Fabio Pompei - terzino nato il 2 settembre 1987 a Roma, anche lui proveniente da quell'Ostiamare che nel campionato interrotto per il Covid-19 stava contendendo alla Turris il primato -, ecco le firme sul contratto, arrivate nella giornata di ieri, di altri due giocatori.

Si tratta di Antonio Di Emma ed Emanuele Allegra.