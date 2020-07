Il Latina 1932 si scatena sul mercato in entrata. Come anticipato, dopo lo scoccare della data limite del 20 luglio, la società di piazzale Prampolini ha iniziato a mettere nero su bianco tutte quante le trattative intessute in questi mesi. Alla corte di Scudieri approdano infatti altri due giocatori, entrambi attaccanti. Si tratta di Alessandro Jonatan Alberto e di Luca Di Rienzo. Giocatori di categoria e dal lungo curriculum nonostante l'età. Il primo è un attaccante nato il 05/01/ 1987 a Buenos Aires. Arriva dal Pineto, con cui nella scorsa stagione ha disputato il Campionato di Serie D. Ha militato in Serie C2 con Chieti, Catanzaro, Nuova Cosenza, in Serie C1 con la Ternana e in Serie D con Sanbenedettese, Campobasso, Rovigo e Avezzano, .

Luca Di Renzo è un classe 1990 di Torino. Arriva dal Pro Sesto con cui nella scorsa stagione ha disputato il Campionato di Serie D. Ha militato in serie C con Teramo e Paganese e in serie D con Casale, Folgore Caratese e Chieri.