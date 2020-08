Il Latina supera 3-0 in amichevole il Delfino Fiacco Porto grazie alle reti messe a segno al 30' della prima frazione da Corsetti e, nella ripresa, al 40' da Di Renzo e sette minuti più tardi, in pieno recupero, da Tortolano.

Quello di ieri è stato il secondo test amichevole in questa fase di preparazione. Nella prima uscita stagionale, i nerazzurri di Scudieri avevano rifilato sette gol all'Equipe Lazio.

Anche quello di ieri, al di là del risultato finale che in questa fase lascia, ovviamente, il tempo che trova, è stato un buon test per la formazione nerazzurra, che sta pian piano crescendo secondo le direttive del proprio allenatore, pronto a plasmarla a sua immagine e somiglianza in vista dell'imminente, si spera, campionato di serie D.

IL TABELLINO

Latina-Delfino Fiacco Porto 3-0

Latina: Alonzi (1 st Ciammaruconi); Franchini (1 st Sanna), Allegra (1 st Barberini), Esposito (1 st Di Emma); Di Bartolomeo (1 st Mastrone), Begliuti (1 st Pastore), Garufi (1 st Sevieri), Atiagli (1 st Pompei); Corsetti (1 st Tortolano), Alessandro (1 st Di Renzo), Di Nolfo (1 st Calagna).

Delfino Flacco Porto: 1 Parente (1 st Falso); 7 Tine Mori (1 st Palmisano), 17 Albanese (1 st Bertozzi), Sabatini (1 st Giannini), Marzucco (1 st Bruno); 15 Blasioli (1 st Ferro), Silvestri (1 st Sichetti), Lupo (1 st Paolucci); D'Incecco (1 st Gobbo), Petre (1 st Rosini), Falco (37 pt Starnieri, 22' st Di Pentima ). A disp.: Surricchio, Marchegiano, Palermo, Beqiraj.