Sono stati diramati nella giornata odierna i calendari relativi ai prossimi campionati di Eccellenza e Promozione. Nel primo campionato regionale di calcio, sono otto le formazioni pontine inserite, insieme a quelle ciociare e alle Falasche, nel girone C: Atletico Lazio, Gaeta, Itri, Primavera Aprilia, Pro Cisterna, Pontinia, Terracina e Vis Sezze.

Stesso identico discorso per il girone E del campionato di Promozione, dove le formazioni del nostro hinterland sono sette e dove ci saranno una infinità di derby con le formazioni della provincia di Frosinone. L'unica variante a questo monologo pontino-ciociaro è rappresentata dal Nettuno. campionati al via il prossimo 27 settembre. In entrambi i casi, saranno 30 le giornate di campionato