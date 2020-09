Finestra sempre aperta sul mercato dei professionisti che si è aperto il 1 settembre, con particolare riferimento ai giovani di Lega che, in un campionato come quello di serie D, possono fare davvero la differenza.

Lo sa bene il tecnico Scudieri ed uno staff dirigenziale, con in testa il diesse Marcello Di Giuseppe, che in questa fase di costruzione mentre la squadra sta lavorando forte in vista del 27 settembre, data d'inizio del campionato, non voglio assolutamente lasciare nulla al caso.

Questo ed altro ancora per dire che Filippo Bardini torna a vestire la maglia nerazzurra.

Proprio nella giornata di ieri il centrocampista toscano, classe 2000, ha sottoscritto il contratto con il Presidente Terracciano e sarà subito a disposizione del tecnico Scudieri.

Un gradito ritorno nel Latina Calcio 1932. Bardini, infatti, ha già militato nella squadra del capoluogo nel 2017 per poi passare al Livorno ed infine alla Vastese.