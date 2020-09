Latina-Nuova Florida 2-0

Latina 1932 (3-4-3): Ciammaruconi (31' Alonzi, 61' Gallo); Allegra (48' Di Emma), Barberini (31' Esposito G.), Esposito A. (82' Franchini); Teraschi (42' Mastrone), Sevieri, Bardini (42' Garufi), Pompei (55' Atiagli); Alessandro (31' Calagna, 75' Begliuti), Di Renzo (60' Alessandro), Tortolano (69' Di Bartolomeo). All: Scudieri.

Nuova Florida (4-3-3): Giordani (61' Aniello); Gargiulo (61' Pallocca), Scardola (58' Menniti), Tamburlani, Moretti; De Marchis, Porfiri (31' Chavez, 75' Mascolo), Contini (46' Miola), Moretti; Iacoponi (69' Stefani), Gambioli (69' Gasperini), Giusto (46' Bussone). All: Bussone.

Reti: 7' Tortolano (rig.), 85' Alessandro

Note: Angoli 5-3 per il Latina.

Due settimane ancora e, a meno di clamorosi dietrofront da parte della Lega Nazionale Dilettanti (c'è già stato per quanto concerne la Coppa Italia, ndr), sarà di nuovo campionato per il Latina 1932 targato Scudieri.

I nerazzurri, intanto, sono tornati, nella mattinata di ieri, a giocare un allenamento congiunto nel complesso dell'ex Fulgorcavi.

Un Latina Calcio 1932 determinato ha superato per 2-0 il Team Nuova Florida nell'allenamento congiunto andato di scena, come detto, all'ex Fulgorcavi. Nerazzurri in vantaggio dopo soli 7' con Tortolano, abile a trasformare un calcio di rigore. Raddoppio che arriva all'85' con Alessandro per il 2-0 finale.