50'st - Dopo qualche sofferenza di troppo il Latina porta a casa i primi tre punti della stagione

49'st - Gol annullato al Gladiator: Del Sorbo salta su Di Emma e mette dentro ma l'arbitro vede un fallo

48'st - Incredibile occasione per il Gladiator. Mischia in area piccola, Esposito non spazza, Del Sorbo da terra gira con il destro con la palla che esce di pochissimo

46'st - Sono quattro i minuti di recupero

45'st - Cambio Latina: dentro Alessandro, fuori De Renzo

43'st - Ora il Latina rischia. Alonzi deve superarsi sulla conclusione di Ferraro in corsa su assist di Falco

38'st - Dentro per il Latina Di Emma e Calagna per Tortolano e Teraschi

36'st - GOL GLADIATOR - Mezza ingenuità di Giorgini, Del Sorbo gli ruba la palla dal limite e con un grande destro la fila sotto l'incrocio dei pali

34'st - Grande incursione di Teraschi che poi scarica per Pompei: sinistro in corsa che si alza non di molto

23'st - Cambi nel Latina: fuori Barberini e Corsetti per Di Bartolomeo e Garufi

19'st - Il Latina rifiata, il Gladiator prova a salire: tiro di Marzano che sibila alla destra di Alonzi

14'st - Primo pericolo per il Latina. Incursione di Del Sorbo su cui esce Alonzi esce basso

1'st - Riprende il match al Francioni, di nuovo sotto una pioggia battente

Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo dominato letteralmente dal Latina

41'pt - Latina show: Corsetti scende a destra e serve Di Renzo: tacco smarcante per Tortolano che dai 25 metri cerca un destro "a giro" che strappa gli applausi dei pochissimi presenti

25'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LATINAAAA - Cross da destra di Di Renzo, Di Finizio va a vuoto, Tortolano serve subito Corsetti che a centro area, tutto solo, non può sbagliare: destro nell'angolo

19'pt - GOOOOOOOOOLLLLLLLLL LATINA - Corner di Tortolano da sinistra che sfila forte in area. Barberini si avventa sul pallone ma non tocca. Stavolta il portiere Fusco si fa sorprendere e spinge la palla in fondo alla propria rete nel tentativo di respingere con i pugni.

14'pt - Rigore fallito da Tortolano che spara centrale sulle braccia di Fusco

13'pt - Calcio di rigore per il Latina. Grande progressione di Di Renzo che brucia Di Gianfelice e poi scarica in area per Tortolano. Sulla traiettoria c'è Maraucci che in scivolata, nel tentativo di anticipare l'attaccante nerazzurro, tocca la palla con la mano procurando il penalty.

7'pt - Ancora grande azione del Latina. Incursione di Teraschi a destra, palla in area per Barberini che scarica al centro per Corsetti: tentativo di tacco sottoporta murato da un difensore

5'pt - Conclusione da fuori area di Tortolano facile preda di Fusco

2'pt - Primo pericolo per il Latina: cross di Teraschi, sponda da terra di Di Renzo per Cosetti che da ottima posizione non c'entra lo specchio della porta. Gol divorato dal giocatore di Velletri

LATINA - GLADIATOR2-1

LATINA (3-4-3): Alonzi, Giorgini, Esposito, Allegra; Teraschi, Sevierini, Barberini, Pompei; Tortolano, Di Renzo, Corsetti. A disposizione: Gallo, Franchini, Garufi, Di Bartolomeo, Di Emma, Calagna, Alessandro, Bardini, Atiagli. Allenatore: Scudieri

GLADIATOR: Fusco, Di Finizio, Suppa, Vitiello, Maraucci, Di Gianfelici, Strianese, Di Pietro, Del Sorbo, Tiripicchio, Marzano. A disposizione: Maione, De Carlo, Arrivoli, Landolfo, Coppola, Falco, Ferraro, Barbetta, D'Errico. Allenatore: SAntonastaso

Arbitro: Tagliente di Brindisi. Assistenti: Gentile di Isernia e Di Bartolomeo di Campobasso

Ammoniti: Suppa, Fusco, Di Gianfelice, Tortolano, Esposito, Alonzi