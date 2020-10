Finisce 5-1 al Francioni. Il Latina cala il tris e resta in vetta alla classifica

46'st - Il pontino riceve in area di rigore, si gira e la mette nell'angoloino

46'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LATINA CON DI EMMA

45'st - Sono quattro i minuti di recupero

40st - Di Emma svetta su angolo. Palla alta di un soffio. Cambio Latina: dentro Calgna, fuori Tortolano

38'st - Assist Tortolano, inserimento di Di Renzo che entra in area e di piatto in diagonale fa gol

38'st - GOOOOOOOOOOOOLLL DI RENZOOOOOO

35'st - Per il Latina entra Di Emma ed esce Alessandro

29'st - Azione accerchiante del Latina che sfocia su Pompei. Tiro cross basso deviato da D'Ausilio che beffa Mola

29'st - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL LATINAAAAAAAA CON POMPEI

26'st - Alessandro per Teraschi che scarica il destro in corsa che finisce sul fondo

24'st - Cambio Latina: dentro Bardini, fuori Barberini in mezzo al campo. I campani sostituiscono Mennella con De Siena

14'st - Cambio Latina: fuori Mastrone, dentro Teraschi

6'st - Testata di Allegra su angolo di Tortolano. Vola Mola a togliere la sfera da sotto la traversa

1'st - Si riprende al Francioni

45+2' - Fine primo tempo. Ottimo Latina dopo lo svantaggio

46'pt - Miracolo di Alonzi proprio sul finale: tiro di Orefice deviato da Allegra. La palla si impenna e il portiere del Latina deve volare per toglierla da sotto l'incrocio dei pali

45'pt - Due minuti di recupero nel primo tempo

37'pt - Gran palla dalla trequarti di Di Renzo, l'argentino Alessandro scatta sul filo del fuorigioco e stavolta non sbaglia davanti a di Mola, battuto con il piattone destro dopo una serie di finte

37'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL LATINA CON JONATAN ALESSANDRO

32'pt - Enorme occasione per il Latina. Ancora Alessandro entra in area ma si fa ipnotizzare da Mola che fa il miracolo e con la mano destra mette in angolo

29'pt - Il Latina spinge: Barberini cerca l'angolo dal limite ma non trova lo specchio

27'pt - Alessandro fa un numero sulla destra, invece di crossare rientra sul destro e poi cerca in area piccola Di Renzo che da rapace di piatto anticipa tutti nel traffico e mette dentro

27'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DEL LATINAAAAA CON DI RENZO

23'pt - Giallo per Esposito per un braccio alto su Caso Naturale

22'pt - Destro velleitario di Barberini dai 30 metri. Palla alta. Giugliano ora arroccato dopo aver trovato il vantaggio

20'pt - GOL DEL GIUGLIANO - Buco centrale del Latina dove si infila bene Caso Naturale: finta su Alonzi che va a terra e palla facile nell'angolino basso

14'pt- Occasione per il Giugliano: botta dai 35 metri di Poziello che finisce sull'esterno della rete. Per Corsetti distorsione alla caviglia

13'pt - Tegola per Scudieri. Corsetti è costretto a lasciare il campo dopo un atterraggio maldestro in seguito ad un salto in area di rigore. Sarà sostituito da Di Renzo

5'pt - Il primo tiro è del Latina. Cross di Mastrone, Pompei appoggia in qualche modo per Tortolano che con il destro in corsa spara ampiamente alto dal limite dell'area



LATINA 1932 - GIUGLIANO 5-1 20'pt Caso Naturale (G), 27'pt Di Renzo (L), 37'pt Alessandro (L), 29'st Pompei (L), 39'st Di Renzo (L), 46'st Di Emma (L)

Latina: Alonzi; Allegra, Esposito, Giorgini; Mastrone, Barberini, Sevieri, Pomperi; Corsetti, Alessandro, Tortolano. A disposizione: Gallo, Franchini, Teraschi, Di Renzo, Di Emma, Calagna, Esposito G., Bardini, Atiagli. Allenatore: Scudieri

Giugliano: Mola, Micillo, Mennella, Tarascio, D'Ausilio, Stendardo, Orefice, Liccardo, Orefice A:, Pioziello, Caso Naturale. A disposizione: Piazza, De Siena, Rosito, Capuano, D'Angelo., Catalano, Di Dato, Otranto, Filogamo. Allenatore: Carannante

Arbitro: Gregoris di Pescara. Assistente: Siracusano di Sulmona, Lombardi di Chieti

Note - Ammoniti: Esposito, Stendardo, Micillo