Inizierà da subito online e poi oggi alle 16,00 al Botteghino dello Stadio Francioni la vendita dei biglietti della gara in programma domani, sabato 24 ottobre con fischio di inizio alle ore 14,30.

Proprio stamattina è arrivato il via dalle autorità competenti e pertanto allo Stadio per la partita di domani potranno essere ospitati 997 spettatori, 3 in meno di quelli massimi previsti dalla normativa vigente.

L'accesso allo stadio sarà garantito con l'obbligo della mascherina in entrata ed in uscita dall'impianto e comunque in tutte le occasioni in cui non sarà possibile garantire il distanziamento sociale. Prevista anche la misurazione della febbre prima di accedere al Francioni da parte del personale della società e l'obbligo di igienizzare le mani con i relativi prodotti igienizzanti. E' tassativo rispettare il posto assegnato in fase di acquisto del biglietto e di non scambiare il posto con altri spettatori al fine anche del mantenimento della distanza di sicurezza prevista e per un puntuale tracciamento delle persone presenti allo stadio.

Saranno aperti al pubblico i seguenti settori con i relativi prezzi al prezzo unico individuato dalla società.

Curva Nord (spettatori locali) euro 8,00 oltre prevendita di euro 1,00;

Gradinata euro 12,00 oltre prevendita di euro 1,00;

Laterale A (spettatori locali) euro 15,00 oltre prevendita di euro 1,00;

Laterale B (spettatori ospiti) euro 10,00 oltre prevendita di euro 1,00;

Restano chiuse al pubblico la tribuna centrale e vip (tranne la tribuna stampa destinata agli organi di informazione) e la curva ospiti.

I botteghini del Francioni osserveranno i seguenti orari:

venerdì 23 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 20,00

sabato 24 ottobre dalle ore 09,00 e fino all'inizio della partita;

I biglietti possono essere acquistati online al seguente indirizzo https://www.ciaotickets.com/biglietti/latina-calcio-1932-torres oppure nei punti vendita ciatickets presenti anche nella provincia di Latina