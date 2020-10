Latina Calcio 1932-Torres 3-0

Latina Calcio 1932: Alonzi, Pompei, Sevieri, Di Renzo, Tortolano (40' st Atiagli), Barberini (36' st Bardini), DI Emma (44' st Mastrone), Calagna (39' pt Teraschi), Allegra (34' st Esposito G.), Esposito A., Giorgini. A disposizione: Gallo, Vinacri, Corsetti, Ricci. Allenatore: Scudieri.

Torres: Carta, Bilea (34' st Ruzzittu), Ruiu (1' st Pinna), Mastromarino (30' st Bianco), Congiu, Lazazzera, Sarritzu (13' st Deiulis), Fadda (16' st Mascia), Mesina, Ladu, Belli. A disposizione: Drago, Rutjens, Moro. Allenatore: Gardini.

Arbitro dell'incontro: Andrea Zambetti di Lovere. Assistenti: Gino Passaro di Salerno e Roberto Maroni di Fermo.

Ammoniti: Bilea (T); Ladu (T); Mascia (T); Di Emma (L)

Angoli: Latina 7; Torres 5.

Reti:: 5' pt Di Renzo (L); 1' st Di Renzo (L); 33' st Tortolano (L).

Recuperi: 1' pt; 4' st.

Torna subito alla vittoria in campionato il Latina 1932 nell'anticipo della quinta giornata del campionato di serie D, girone G. I nerazzurri di Scudieri hanno sconfitto per 3-0 il fanalino di coda del campionato, la Torres, con il punteggio di 3-0. Partita che si è sbloccata dopo soltanto cinque minuti di gioco.Numero di Di Renzo, che ruba palla ad un avversario, lo salta come un birillo guadagnando il fondo per poi accentrarsi e infilare la palla sotto la traversa. Lo stesso giocatore, proprio in apertura di ripresa, trovava il raddoppio. L'attaccante era pronto, in tapin, a spedire in rete un pallone vacante. Al 33', poi, la terza e definitiva rete a firma di Tortolano, a dimostrazione della grande prolificità dell'attacco nerazzurro.