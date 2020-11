Continua il campionato "farsa" in Serie D. Anche la partita di domenica prossima tra Lanusei e Latina, già recupero della sesta giornata di campionato, verrà infatti rimandata a data da destinarsi a causa dell'emergenza Covid-19. Stessa sorte per la partita del Girone E che avrebbe dovuto vedere in campo domani l'Aprilia Racing in casa contro la Vastese, per il recupero della quinta giornata. Pare invece che almeno l'Insieme Formia, capolista del Girone G, potrà giocare sempre domani per il recupero della quinta giornata contro il Gladiator che si giocherà nello stadio di Maranola.