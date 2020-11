Tutti i tifosi del Latina devono mettersi il cuore in pace e aspettare fino al prossimo 29 novembre, la data in cui è prevista la ripresa del campionato per la squadra laziale. Infatti, il calendario di tutte quelle gare che sono state rinviate è stato ufficializzato a parte della Lega Nazionale Dilettanti, con il Girone G che riprenderà il suo corso normale il prossimo 6 dicembre.

Una bella notizia anche per tutti coloro che amano puntare sui vari campionati minori e non solamente sulla Serie A. Di conseguenza, si potranno riprendere le scommesse, tenendo bene a mente come la forma delle squadre potrebbe anche essere cambiata durante queste settimane. C'è da prestare ancora più attenzione nella scelta delle quote, quindi, ma anche ovviamente alla scelta della piattaforma migliore su cui creare un conto di gioco.

Uno dei vari aspetti a cui prestare attenzione nel momento in cui si deve scegliere un portale dove iniziare a puntare è sicuramente la presenza di bonus particolarmente vantaggiosi. Quindi, meglio optare per casino con bonus benvenuto particolarmente convenienti, che magari si possono sfruttare sui primi versamenti sul proprio conto di gioco, oltre ad altre promozioni garantite durante l'esperienza di gioco.

La classifica del girone G

Al primo posto, in coabitazione, troviamo Savoia e Monterosi, che sono ferme a quota 13 punti, anche se bisogna sottolineare come la prima compagine abbia disputato una gara in più. Al terzo posto, in solitaria per il momento, troviamo proprio il Latina, che sta disputando un ottimo campionato, avendo raccolto un ottimo bottino nelle cinque gare disputate, ovvero 12 punti.

Subito dietro la compagine laziale troviamo Insieme Formia, che ha conquistato 10 punti nelle prime cinque gare disputate, con 11 gol segnati e 6 subiti. Un ruolino di marcia interessante, soprattutto nelle prime tre giornate, dove sembrava aver un ritmo impressionante.

A quota 8 punti troviamo il Muravera, che ha raccolto 2 vittorie e 2 sconfitte, ma che ha soprattutto due gare da recuperare rispetto al Savoia capolista. Nel caso in cui queste due partite dovessero terminare con un punteggio favorevole al Muravera, ecco che potrebbe anche fare un salto in testa alla classifica, sorpassando proprio il Savoia. A quota 7 punti troviamo il Nocerina, un'altra squadra che ha giocato solamente 4 partite e, di conseguenza, con i recuperi potrebbe risalire la graduatoria e affermarsi nelle prime posizioni. Sempre a sette punti troviamo anche altre tre squadre, ovvero Afragolese, Arzachena e Cassino. Solamente l'Arzachena, tra queste compagini, ha disputato 6 partite.

Il percorso del Latina fino a questo momento

Linearità, a parte una sconfitta che un po' brucia. Si potrebbe riassumere in questo modo il percorso che è stato fatto dal Latina nel girone G della Serie D in questa prima parte di stagione. L'esordio è avvenuto in casa, contro il Gladiator, lo scorso 27 settembre e, in quell'occasione, è arrivato anche un bel risultato, con il successo per 2-1. Nella seconda giornata, che si è disputata il 4 ottobre, ecco che il Latina ha espugnato con autorità il campo del Nola, vincendo con un roboante punteggio di 4-0, dimostrando sul campo una netta superiorità che non ha lasciato scampo agli avversari.

Sette giorni più tardi un'altra affermazione maestosa, visto che il Latina ha sconfitto il Giugliano con un altro punteggio particolarmente rotondo. La partita è finita 5-1 e i padroni di casa hanno messo in mostra un gioco a tratti veramente spettacolare. Il primo stop della stagione, però, è arrivato sette giorni più tardi, quando il Latina è caduto, per 2-1, sul campo della Virtus Cassino. Si torna al successo il 24 ottobre, con il Latina che batte senza appello la Torres con il punteggio di 3-0.