Primato in classifica e tanta voglia di restare lassù in alto. Anche modificando e migliorando la propria rosa. Il Latina 1932 guarda al presente ma, anche e soprattutto, alla ripresa del campionato, quando il prossimo 13 dicembre arriverà al "Francioni" il Savoia in un match carico di significati e d'importanza per il club nerazzurro.

Il nuovo volto - Quattro stagioni al Pineto in serie D con 77 gare disputate. In entrata per il Latina Calcio 1932 un nuovo difensore classe 1997 nato ad Atri in provincia di Teramo. Si tratta di Luca Orlando che indosserà i colori nerazzurri dopo la conclusione della trattativa da parte del Direttore sportivo, Marcello Di Giuseppe, e la firma sul contratto del presidente Antonio Terracciano.

Da oggi il nuovo difensore sarà a disposizione del tecnico Scudieri e si unirà al gruppo squadra per iniziare la preparazione in casa Latina Calcio 1932. Nella giornata di ieri è arrivata anche la cessione di Giovanni Esposito che lascia cosi la società di piazzale Serratore per l'Ostiamare.

Un volto nuovo, dunque, per la capolista del girone "G" del campionato di serie D, pronta a volare in questo difficile campionato e a riconsegnarsi ad un palcoscenico calcistico che più le compete.

In casa nerazzurra, con l'arrivo di questo giocatore, si continua a pensare in grande e non potrebbe essere altrimenti visti i risultati sin qui conseguiti dalla squadra di Scudieri, pronta a non fermarsi di fronte a nulla.