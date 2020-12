Si comincia domenica 13 dicembre con tre turni ravvicinati, si prosegue con cinque giornate da sostenere a gennaio, prima di un mese di febbraio che "propone" ben sei turni, e di un marzo di transizione verso un mese di aprile nel quale si giocherà per cinque volte, al pari del mese di maggio che conduce a domenica 6 giugno, data in cui si disputeranno le partite del 34esimo ed ultimo turno: è il nuovo calendario del campionato di serie D, che dopo le numerose soste forzate ed il necessario spazio dei recuperi, presenta adesso il programma dell'immediato futuro. Come nelle previsioni, a dir poco intenso per tutte le squadre, così come per le nostre portacolori Aprilia (girone F), Latina ed Insieme Formia per il girone G.