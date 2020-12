Latina-Savoia 2-0

Latina 1932 (3-4-3): Alonzi, Allegra (14' st Luca Orlando), Esposito, Giorgini; Teraschi (44' st Mastrone), Sevieri (45' st Ricci), Barberini (35' Bardini), Pompei; Jonatan Alessandro (32' st Sarritzu), Di Renzo, Tortolano. A disp.: Gallo, Vinacri, Atiagli, Pastore. All.: Scudieri

Savoia (4-3-3): Esposito M., Caiazzo, Manzo, Pozziello, Russo (20' st Badje); D'Ancora, De Rosa, Occhiuto (10' st Correnti); Orlando, Fornito (32' st Stallone), Kyeremateng (20' st Scalzone). A disp.: Cannizzaro, Mancini, Riccio, Melillo, Kacorri. All.: Aronica

Arbitro: Pistarelli di Fermo. Assistenti: Pischedda di Torino e El Filali di Alessandria

Reti: 23' Giorgini, 40' Jonatan Alessandro

Note: 41' espulso Luca Orlando per doppia ammonizione. Ammoniti: Fornito, Andrea Esposito

E adesso che anche il super-quotato Savoia è caduto sotto i colpi nerazzurri nessuno potrà più dire che il Latina si trova lassù perché non ha incontrato sul proprio cammino avversari di livello, ma solo squadre di bassa classifica. Il Savoia per come ha cercato di opporre resistenza al Francioni ha dimostrato di esserlo una squadra di livello, e ne ha presi due; probabilmente se ci fosse stato un avversario inferiore alla squadra di Torre Annunziata, se ne sarebbe tornato a casa con un passivo molto più pesante.