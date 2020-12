Sassari-Latina 0-1

Latte Dolce Sassari (4-3-3): Urbietis, Tuccio (19'st Pireddu), Arzu, Cabeccia, Bianchi, Antonelli (40'st Scognamiglio), Kone (29'st Marcangeli) Mamadou, Pisanu (12'st Guberti), Scotto, Piga, Roberti. A disp.: Garau, Gianni, Patacchiola, Fadda, Serra. All.: Udassi

Latina 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri (49'st Bardini), Teraschi (41'st Mastrone), Di Renzo (47'st Atiagli), Tortolano (41' pt Alessandro), Barberini, Allegra, Esposito, Giorgini, Sarritzu (38'st Orlando). A disp.: Gallo, Vinacri, Ricci, Alessandro, Pastore. All.: Scudieri

Arbitro: D'Eusanio di Faenza. Assistenti: Faddoni di Faenza e Fecheta di Faenza.

Reti: 18'pt Pompei,

Note: ammoniti Antonelli, Scotto, Mastrone,

Si chiude con il botto l'anno solare 2020 del Latina 1932 che ieri pomeriggio al "Basilio Canu" di Sennori ha sconfitto per 1-0 il Latte Dolce Sassari confermandosi solitario in vetta alla classifica del girone "G" del campionato di serie D. I nerazzurri hanno giocato un grande primo tempo, trovando il gol partita con Pompei al 18', prima di prendere due pali con Di Renzo e Sarritzu, prima di fallire un calcio di rigore con Alessandro entrato al posto di Tortolano. Nella ripresa la squadra di Scudieri ha controllato la reazione dei padroni di casa, trovando modo e tempo per intascare la settima vittoria su otto gare sin qui disputate di questo girone di andata. Un ruolino di marcia incredibile che la dice lunga sulla forza di questa squadra, meritatamente al comando e vera favorita alla vittoria finale.