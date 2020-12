Il volto di Raffaele Scudieri, alla fine del match contro il Latte Dolce Sassari, era tutto un programma e le successive parole hanno anticipato di poche ore la diagnosi del Professor Agostino Tucciarone: stagione finita, purtroppo, per Emiliano Tortolano. L'infortunio in terra sarda, più grave del previsto. Stagione finita per l'attaccante nerazzurro che era partito alla grande in questo campionato con sei gol nelle prime otto giornate del giornate di andata.

«Ho visitato il ragazzo questa mattina (ndr, ieri) - ha spiegato Tucciarone - Purtroppo gli ho riscontrato una rottura completa del crociato anteriore del ginocchio sinistro ed una lesione del punto d'angolo posto all'interno, cosidetto ‘Papi', oltre ad una lesione complessa del menisco mediale. Il giocatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di mercoledì mattina dalla mia equipe ed i tempi di recupero si aggirano intorno agli otto mesi, in base anche a quelli che sono i protocolli mondiali. Perché - ha concluso Tucciarone - bisogna stare attenti a possibili rirotture. La struttura del ginocchio è complessa, non va stressata, questo è il mio pensiero. Sono dati scientifici ai quali bisogna attenersi».

Stagione finita, dunque, per Emiliano Tortolano che, dunque, mercoledì all'Icot verrà operato dal professor Tucciarone e dalla sua equipe. Una grave perdita per il Latina 1932 e per il tecnico Scudieri che sabato sera, al termine della gara vinta contro il Latteo Dolce Sassari, era visibilmente amareggiato per questo grave infortunio. «Credo che l'infortunio sia più serio del previsto», aveva tenuto a dire Scudieri a fine gara. E purtroppo ieri è arrivata la conferma dal Professor Tucciarone.