Primi movimenti in entrata ed uscita per il Latina Calcio 1932 in questa finestra di mercato di gennaio. Nel tardo pomeriggio di oggi la conclusione della trattativa con il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe e la successiva firma con i nerazzurri per l'attaccante Antonio Calabrese, classe 1996, già in organico con la Vastese in serie D e cresciuto nelle giovanili del Bologna, per poi passare al Racing Roma, Castefidardo e il Picerno per un totale di 177 gare disputate e 46 reti realizzate.

Questa mattina, invece, la Ternana Calcio ha richiesto il rientro e il fine prestito di due propri calciatori provenienti dalla propria Primavera. Tornano al Liberati di Terni, Filippo Vinacri difensore, classe 2002 con nessuna presenza all'attivo e Simone di Bartolomeo, classe 2001 attaccante che ha collezionato tre presenze nelle otto partite disputate dai nerazzurri in questo scorcio della difficile stagione 2020/21.

Un ringraziamento alla Ternana Calcio ed ai giocatori per aver onorato la maglia con un sincero in bocca al lupo per la loro carriera sportiva. Benvenuto infine ad Antonio Calabrese in casa Latina Calcio 1932.