Finisce con la vittoria del Latina che resta dietro al Monterosi ma con una partita in meno

39'st- Entra Bardini, fuori Barberini. Vicino al poker il Latina su punizione di Corsetti. Dentro anche il nuovo arrivato Orlando al posto di Allegra

35'st - Dentro Atiagli fuori Di Renzo

34'st - Palla perfetta di Sarritzu per Corsetti che si trova davanti a Sorrentino e non può sbagliare

34'st - GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL LATINAAAA CON CORSETTI

33'st - Cambio Afragolese: dentro Fava fuori Liguori

26'st - Cross Corsetti da sinistra, Sarritzu salta tutto solo in area e infila l'angolino

26'st - GOOOOOOOOOL LATINAAAAA CON SARRITZU

23'st - Occasione Latina, Sarritzu entra in area e forse viene toccato. L'arbitro lascia andare

20'st - Dentro Sogno per Caso Naturale tra le fila dell'Afragolese

16'st - Di Renzo stava per fare un grande gol: destro poderoso da 25 metri dopo sponda aerea di Sarritzu

7'st - Diagonale di Barberini che sibila di poco al lato dopo l'inserimento del centrocampista in area

2'st - Subito Latina: bolide di Sarritzu palla fuori non di molto

1'st - Cambio nell'Afragolese: dentro Oliva, fuori Nocerino

Finisce il primo tempo. Latina in vantaggio grazie al gol di Di Renzo in avvio

45'pt - Ammonito anche Allegra. Sono due minuti di recupero

37',pt - Fase spezzettata del match. Due ammoniti: Corsetti e Carrotta

24'pt - Latina in avanti: Di Renzo per Teraschi nello spazio. Il giovane viene anticipato da Sorrentina in un'uscita disperata sui piedi del numero sette nerazzurro

20'pt - Sul ribaltamento occasionissima Afragolese. Buco a sinistra della difesa nerazzurra, Puntoriere si infila e poi scarica a centro area per Carrotta che sbaglia il piattone a porta aperta

19'pt - Ancora grande azione del Latina tutto in verticale. Palla da destra dentro l'area di Sarttitzu per Di Renzo che di piatto cerca l'angolo. Gol fatto se non fosse per l'intervento di un giocatore campano sulla linea.

10'pt - Mischia in area Afragolese dopo un calcio d'angolo. Sorrentino costretto a due uscite alte difficilissime. L'ultima su Corsetti che era pronto a colpire di testa

3'pt - GOOOOOOLLLLLL LATINAAAAAA - Pasticcio tra Sorrentino e Lagnena, Di Renzo ruba palla e si presenta solo davanti al portiere: botta centrale e rete dell'immediato vantaggio

Si torna in campo al Francioni dove il Latina vuole continuare a correre. Assenti Garufi e Tortolano in questa undicesima giornata di campionato.

LATINA - AFRAGOLESE 3-0

LATINA: Alonzi; Giorgini, Esposito, Allegra; Teraschi (27'st Mastrone(, Barberini, Sevieri, Pompei; Corsetti, Di Renzo, Sarritzu. A disposizione: Gallo, Clabrese, Calagna, Alessandro, Orlando, Bardini, Mastrone, Atiagli, Pastore. Allenatore: Scudieri

AFRAGOLESE: Sorrentino, Liguori, Lagnena, Carrotta, Energe, Percuoco, Puntoriere, Lugoro, Liccardo, Nocerino, Caso Naturale. A disposizione: Pragliola, Fava Passaro, Oliva, Caruso, Riccio, Marigliano, Napolitano, Sogno, Conte. Allenatore: D'Angelo

Arbitro: Gai di Carbonia. Assistenti: De Giovanni di Novi Ligure e Accardo di La Spezia

Reti: 3'pt Di Renzo, 26'st Sarritzu, 34'st Corsetti