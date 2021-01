Il Covid-19 non sta dando tregua alla capolista del girone "G" del campionato di serie D. Nella giornata di ieri, infatti, lo scrivente Dipartimento Interregionale - come si legge in una nota inviata al Latina Calcio 1932, a seguito di una richiesta inoltrata dalla società Monterosi e preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria e tenuto conto del Protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e considerando che il numero dei calciatori positivi accertati è superiore a tre, per cause di forza maggiore si è vista costretta a rinviare a data da destinarsi il big match tra Latina e Monterosi in programma domenica prossima al "Francioni".