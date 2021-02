51'st - Finisce la partita a Carbonia. Tre punti pesantissimi per il Latina che torna in vetta al Girone G

44'st - Cross da sinistra di Pompei, in area salta male il difensore del Carbonia su Calabrese. Sarritzu è lì, raccoglie la sfera e la spara in fondo al sacco

44'st - GOOOOOOOOOOOOOLLLL LATINA CON SARRITZU

32'st - Ancora Calabrese che ha dato vivacità all'attacco: sinistro centrale dopo il dribbling a Fredrich

29'st - Piredda espulso. Doppio giallo per il fantasista, quest'ultimo per una simulazione netta dopo un tuffo goffo per un presunto contatto con Allegra che non c'è stato

26'st - Doppia occasione per il Latina: piattone di Calabrese respinto dalla difesa. Poi cross di Pomperi e zuccata alta di Sarritzu

21'st - Secondo cambio nel Latina: dentro Allegra, fuori Di Emma

19'st - Cambio Latina: fuori Jonatan Allesandro, entra Calabrese

18'st - Stivaletta semina due uomini a destra e mette al centro: provvidenziale l'uscita di Alonzi sui piedi di Cannas

1'st - Ripresa senza cambi la partita di Carbonia

47'pt - Finisce il primo tempo. Buon ritmo e due occasioni per parte

43'pt - Jonatan Alessandro semina il panico a destra, riesce ad entrare in area e poi ci prova. Tiro deviato da Carboni in angolo

41'pt - Gjuci va via a Di Emma che lo stende. Primo giallo del match

39'pt - Occasionissima per il Latina. Pasticcio di Carboni, Jonatan gli ruba la palla ma a porta vuota non riesce a concludere grazie anche all'intervento di Salvaterra

35'pt - Ancora Carbonia pericoloso: Gjuci riceve da Piredda in area si gira ma trova il muro di Esposito

26'pt - Si rivede il Latina. Corsetti affonda a destra poi mette al centro un cross insidioso che attraversa l'area. Pompei prova a imbeccare Alessandro, ma la difesa sarda spazza via

19'pt - Bella azione del Carbonia. Cappai affonda sulla sinistra poi scarica per Piredda: piattone respinto provvidenzialmente da Esposito

9'pt - Soumarè va a ricevere corto il corner, si accentra e col sinistro disegna un tiro a giro che per poco non si trasforma in un eurogol

8'pt - Risposta Carbonia: tiro di Serra deviato da Di Emma. Primo angolo

6'pt - Buona occasione per il Latina: ripartenza di Mastrone, palla in area per Corsetti che però cincischia troppo e perde l'attimo, complice anche il campo non proprio in perfette condizioni

1'pt - Calcio di inizio al Comunale di Carbonia. Novità per Scudieri quella di Di Emma in difesa al posto di Allegra

Turno infrasettimanale in Serie D e per il Latina c'è da affrontare la lontana trasferta di Carbonia, in Sardegna. Il piccolo centro nuragico è una matricola del Girone G ma sta stupendo tutti con un quinto posto che, al momento, gli varrebbe l'accesso ai playoff. Nella terzultima d'andata per i nerazzurri di Scudieri c'è dunque un altro ostacolo insidioso dopo le trasferte di Nuova Florida e Artena che hanno fruttato un solo punto in due partite prima dell'ennesimo stop forzato causa covid che ha tolto il gusto di giocare in casa, domenica scorsa, contro la capolista Monterosi.

CARBONIA - LATINA 0-1 44'st Sarritzu

CARBONIA: Carboni, Mastino (20'pt Fredrich), Serra, Cestaro, Gjuci (14'st Cannas), Piredda, Cappai, Salvaterra, Isaia (14'st Stivaletti), Russu (25'st Palombi), Soumarè (41'st Bagaglini). A disposizione: Bigotti, Agostinelli, Odinaose. Allenatore: Mariotti

LATINA: Alonzi; Di Emma (21'st Allegra), Esposito, Giorgini; Mastrone (42'st Calagna), Barberini, Sevieri, Pompei; Corsetti, Alessandro (19'st Calabrese), Sarritzu (46'st Atiagli). A disposizione: Gallo, Franchini, Ricci, Bardini, Pastore. Allenatore: Scudieri

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Moretti di San Benedetto del Tronto e Singh di Macerata

Note - Espulsi: 29'st Piredda per doppia ammonizione (fallo e simulazione). Ammoniti: Di Emma, Piredda, Sarritzu, Salvaterra. Recupero: 2'pt -