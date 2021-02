Slitta ancora il recupero che il Latina avrebbe dovuto giocare mercoledì 10 febbraio sul campo del Muravera. La gara da disputare contro i sardi di mister Loi, inserita nei recuperi del girone G insieme a Giugliano-Arzachena e Insieme Formia-Monterosi, è stata nuovamente rinviata. Si vocifera che il match con i gialloverdi dovrebbe disputarsi il prossimo 3 marzo, mentre il confronto casalingo con l'Arzachena potrebbe essere giocato mercoledì 17 febbraio. Ancora da decidere il "destino" del big match, sempre al "Francioni" con lo stesso Monterosi. Il calendario, dunque, continua ad essere pieno di interrogativi per quanto concerne le tante partite ancora da recupere non solo nel girone "G" di Latina e Formia.

