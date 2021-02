Contro i Molossi di Nocera Inferiore non poteva essere una gara come le altre per la storia, per i ricordi, così come per l'importanza della posta che c'era in palio al Francioni. Punti pesanti. Alla fine nessun vincitore, giustamente per quello che si è visto in campo: si sono affrontate due squadre forti, con obiettivi importanti. L'abbiamo capito subito che sarebbe stata una gara difficile: bloccata nei primi minuti, senza emozioni, ma già con tanto agonismo, su un terreno che nonostante la pioggia ha retto, come sempre, molto bene. Dopo i primi dieci minuti di stallo, il Latina prende le misure alla Nocerina. Avanza il proprio baricentro, inizia a giocare come sa. I molossi però non sono squadra di sprovveduti e tengono bene il campo, in una partita che verrà decisa da due palle inattive. La prima al 31': Sevieri si incarica di battere una punizione dal vertice destro dell'area molossa, palla scodellata in mezzo, Esposito anticipa tutti, incorna in maniera perfetta e firma l'1-0. La Nocerina non si scompone, il Latina neanche. I rossoneri cercano la reazione, senza trovare spunti. E ancora una volta diventa decisiva una palla inattiva, stavolta nella nostra area, che permette ai molossi di pareggiare: punizione affidata a Manoni, cross in mezzo, più alto di tutti svetta Impagliazzo che fa 1-1 a due minuti dal riposo.

Nella ripresa il tema dell'incontro non cambia, ma ad andare più vicina alla vittoria è la Nocerina al 21' Diakite, davanti ad Alonzi, trova l'angolo lontano ma l'attaccante ivoriano era scattato al di là dei nostri difensori (gol annullato per fuorigioco). In pieno recupero, invece, a salvarci è la traversa sul siluro di Dammacco.

Prendiamoci questo punto e andiamo avanti per la nostra strada, ancora da primi della classe anche se dietro la concorrenza è tanta, con molte gare ancora da recuperare.

IL TABELLINO

Latina-Nocerina 1-1

Latina (3-4-3): Alonzi, Allegra (44' st Di Emma), Esposito, Giorgini; Mastrone (29' st Calagna), Sevieri, Barberini (25' st Ricci), Pompei; Sarritzu, J. Alessandro (25' st Calabrese), Corsetti. A disp.: Gallo, Pastore, Orlando, Bardini, Atiagli. All.: Scudieri

Nocerina (3-4-1-2): Volzone, Impagliazzo, Morero, Donida; Vecchione, Katseris (39' st Fois), Donnarumma, Cuomo, Manoni (31' st Rizzo); Diakite, De Iulis (16' st Dammacco). A disp.: Cappa, Bottalico, Improta, Petito, Garofalo, Saporito. All.: Cavallaro

Arbitro: Gauzolino di Torino. Assistenti: Chici di Palermo e Piccichè di Trapani

Marcatori: 31' Esposito, 43' Impagliazzo

Note – Ammoniti: Morero, Katseris, Esposito, Calabrese