Finisce in parità il derby al "Wahingoton Parisio" di Maranola tra Insieme Formia e Latina 1932. Alla fine un punto che accontenta più la formazione di casa, capace di resistere in dieci uomini all'offensiva, peraltro sterile, dei nerazzurri. Insomma, l'1-1 finale ha lasciato molto amaro in bocca ad un Latina che, lì davanti, non riesce più a pungere come ai vecchi tempi, complice anche l'assegna di un giocatore importante come Di Renzo. L'Insieme Formia è partito meglio andando in vantaggio con Chinappi, reggendo pi l'urto del ritorno dei nerazzurri, pericolosi in almeno tre occasioni, ma costretti a "cozzare" sul muro del portiere Capogna. Nella ripresa, poi, l'espulsione di Zonfrilli (rosso diretto per fallo di reazione su Esposito) al 19', ha praticamente spianato la strada del pareggio ai nerazzurri di Scudieri, capaci un minuto dopo di andare in gol con Calabrese, pronto in tapin a spedire in rete una respinta di Capogna su conclusione di Corsetti. Sterile, poi, l'offensiva del Latina che, nonostante l'uomo in più, ha fatto davvero poco, o nulla, per provare a quel punto a vincere la partita.

IL TABELLINO

Insieme Formia 1 – 1 Latina Calcio 1932

INSIEME FORMIA (4-3-3): Capogna, Iorio, Gentile (26' st Stornaiuolo), Fatati, Ioio, Pirolozzi, Gargiulo, Chinappi (31' st Del Prete), Gomez Walker, Zonfrilli, Tounkara (21' st Quirino). A disposizione: Trapani, Buzone, Durazzo, D'Aniello, Longo, Lonardo. All. Amato.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Corsetti, Barberini, Di Emma (1' st Allegra), Alessandro (10' st Calabrese), Esposito, Bardini (39' st Ricci), Mastrone (14' st Pastore), Giorgini, Sarritzu, Atiagli (14' st Pompei). A disposizione: Gallo, Cicatiello, Calagna, Orlando. All. Scudieri

Marcatori: 13' pt Chinappi (IF), 20' st Calabrese (L),

Aribitro: Iacobellis di Pisa

Assistenti: Carella di L'Aquila e Miccoli di Lanciano.

Ammoniti: 36' pt Sarritzu (L), 12' st Iorio (IF), 25' st Scudieri (Allenatore Latina), 38' st Ioio (IF)

Espulsi: 19' st Zonfrilli (rosso diretto fallo su Esposito)

Note: recupero 1' pt e 5' st

Angoli: Insieme Formia 3 - Latina Calcio 1932 2

Note: partita trasmessa in diretta a pagamento sul portale della Insieme Formia.