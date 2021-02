Finisce al Francioni. Punto che è poca roba ma che consente di riagganciare la Vis Artena in vetta

45'st - Sono cinque i minuti di recupero

39'st - Cross deviato di Di Renzo che per poco non si trasforma in gol. La palla colpisce sull'esterno del palo

32'st - Cambio Latina: dentro Mastrone, fuori Teraschi

23'st - Allegra costretto a lasciare il campo dopo un contrasto aereo con Defendi

18'st - Altro gol divorato dal Latina con Calabrese: solo davanti a Ruzzittu prova il colpo di punta e sbaglia il bersaglio

17'st - Cambio Latina: dentro Di Renzo, fuori Jonny. Dentro anche Ricci, fuori Bardini

4'st - Bordata di Sarritzu: con i pugni Ruzzittu

1'st - Si riparte al Francioni sullo 0-0: nessun cambio

46'pt - Il primo tempo termina con una doppia palla in area di rigore dell'Arzachena con la difesa del Latina costretta agli straordinari

45'pt - Due i minuti di recupero

41'pt - Grande occasione per il Latina. Invenzione di Barberini che disegna una verticale perfetta per Calabrese. Grande giocata del numero venti con uno stop a rientrare fa fuori il marcatore e si presenta davanti a Ruzzittu sbagliando clamorosamente il bersaglio grande

39'pt - Occasione per il Latina. Teraschi sbaglia un rinvio e regala la palla a Rossi che però tarda il tiro, poi si gira e non trova potenza nel diagonale da dentro l'area di rigore

37'pt - Partita bloccata. Il Latina fatica a fare densità in avanti. Poco movimento senza palla. L'Arzachena ha vita facile nel chiudere tutti gli spazi

27'pt - Bella combinazione tra Calabrese e Alessandro: conclusione dell'argentino che impegna Ruzzittu alla parata in due tempi. E' il primo tiro in porta della partita



9'pt - Sostanziale equilibrio al Francioni. Assenti importanti per il Latina che deve fare a meno di Di Renzo (in panchina perché non al meglio), Corsetti e Sevieri, infortunati.

1'pt - Si comincia al Francioni

LATINA - ARZACHENA 0-0

LATINA (3-4-3): Alonzi; Allegra, Esposito, Giorgini; Teraschi, Bardini, Barberini, Pompei; Sarritzu, Calabrese, Alessandro. A disposizione: Gallo, Di Renzo, Di Emma, Ricci, Calagna, Orlando, Mastrone, Atiagli, Pastore. Allenatore: Scudieri

Arzachena (4-4-2): Ruzzittu; Bonacquisti, Ungaro, Congiu, Dore; Bachini, Manca, Olivera, Rossi; Defendi, Kacorri. A disposizione: Al-Thumi, Zammit, Loi, Fossati, Fini, Kassama, Belotti, Marinari, Fusco. Allenatore: Carbone

Arbitro: Silvera di Valdarno. Assistenti: Bianchi di Pistoia e Vitale di Salerno

Note - Ammoniti: Olivera, Defendi, Bachini, Scudieri