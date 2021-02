Fine primo tempo, il Latina non è riuscito mai a tirare in porta

45'pt - Un minuto di recupero

42'pt - Buona verticale del Latina: Sarritzu per Teraschi che da destra mette al centro con un cross radente su cui però non arriva nessuno

30'pt - Ancora angolo per il Nola e doppio intervento fondamentale di Alonzi. Il Latina si fa vedere con una buona ripartenza di Corsetti: palla a Di Renzo in area che di destro al volo colpisce Esposito che forse ferma la palla con una mano. Proteste del Latina

24'pt - Primo tiro del Latina: Teraschi da fuori prova il destro violento che si infrange su un difensore

23'pt - Cambia modulo il Latina per cercare di uscire dell'impasse. Scudieri passa al 4-4-2 con Di Renzo e Sarritzu davanti

15'pt - Enorme occasione per il Nola. Punizione da 30 metri di Alvino che spiove in area. Di testa Russo vola e angola trovando il miracolo di Alonzi. Sulla linea fondamentale l'intervento di Di Emma ad anticipare Caliendo che era pronto a metterla dentro. Ma l'azione non finisce. Dal limite arriva Gassama che di destro angola di un soffio al lato

6'pt - Il primo tentativo è del Nola con Esposito che rinvia male, Gassama che conquista palla, dal limite si libera e poi prova di destro: palla alta di un metro

1'pt - Partiti al Francioni. Il Latina non vince in casa dal 10 gennaio scorso. Nola che non perde da sette partite consecutive in cui ha raccolto 9 punti

LATINA 1932 - NOLA 1925 0-0

Latina 3-4-3: Alonzi; Di Emma, Esposito, Giorgini; Teraschi, Barberini, Bardini, Pompei; Corsetti, Di Renzo, Sarritzu. A disposizione: Gallo, Ricci, Calagna, Alessandro, Orlando, Allegra, Atiagli, Pastore. Allenatore: Scudieri

Nola: Bellarosa, Ruggiero, Sannia, Baratto, Russo, Esposito, Alvino, Cardone, Gassama, Caliendo, Palumbo. A disposizione: Torino, Coppola, Allegretta, Corbisiero, Angeletti, Monaco, Sellitti, La Monica. Allenatore: Campana

Arbitro: Leotta di Acireale. Assistenti: Morotti e Gervasoni di Bergamo

Note - Recupero: 1'pt -