Finisce al Francioni. Vittoria sofferta ma fondamentale per volare a +5 su Artena e anche sul Monterosi che non hanno giocato

49'st - La chiude il Latina in contropiede. Corsetti vola verso la porta avversaria da solo, una volta davanti a Bellarosa la cede ad Alessandro che deve solo metterla dentro

49'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOL LATINAAAAAA CON JONATAN

45'st - Cinque minuti di recupero. Clima bollente, battibecchi tra le panchine, espulso Scudieri

43'st - Ammoniti i due tecnici

41'st - Cambio Latina: dentro Atiagli, fuori Di Renzo

40'st - Incredibile occasione per il Nola. Baratto su punizione mette in area uno spiovente sul secondo palo: La Monica è solo sul secondo palo, salta di testa ma mette fuori sotto porta

36'st - Azione da applausi del Latina. Jonatan scende bene a destra, cerca Di Renzo in area che di prima appoggia per Calabrese che però spreca tutto con un piattone che esce di poco

32'st - Cross di Pastore dai 25 metri da destra. Palla perfetta sul secondo palo dove in allungo ci arriva Jonny che sul secondo palo mette dentro

32'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAA CON Jonatan Alessandro

29'st - Tutto per tutto: fuori Bardini, dentro Calabrese

29'st - Occasionissima per il Latina: slalom Barberini che fa tutto da solo, entra in area e di destro prova l'angolo. Miracolo di Bellarosa che devia sulla testa di Di Renzo che, in fuorigioco, mette comunque fuori

27'st - Dentro Pastore, fuori Teraschi per il Latina

22'st - Cambio Latina: dentro Jonatan Alessandro, fuori uno spento Sarritzu

17'pt - Ecco Corsetti. Un dribbling secco e poi sinistro che finisce di qualche centimetro al lato

14'st - Cambio Latina: dentro Allegra, fuori Di Emma. Il Latina ancora con il 4-4-2

12'st - Ora la partita è nervosissima. Non si gioca più a causa dei continui falli. Molte proteste del Latina per le perdite di tempo dei campani

5'st - Botta di Teraschi che affonda a destra: blocca in due tempi Bellarosa

2'st - Subito grande occasione per il Latina. Su punizione da destra la palla sibila in area salvata sulla linea da Palumbo. La sfera in area piccola giunge a Esposito che spara clamorosamente alto

1'st - Si riparte al Francioni senza cambi

Fine primo tempo, il Latina non è riuscito mai a tirare in porta

45'pt - Un minuto di recupero

42'pt - Buona verticale del Latina: Sarritzu per Teraschi che da destra mette al centro con un cross radente su cui però non arriva nessuno

30'pt - Ancora angolo per il Nola e doppio intervento fondamentale di Alonzi. Il Latina si fa vedere con una buona ripartenza di Corsetti: palla a Di Renzo in area che di destro al volo colpisce Esposito che forse ferma la palla con una mano. Proteste del Latina

24'pt - Primo tiro del Latina: Teraschi da fuori prova il destro violento che si infrange su un difensore

23'pt - Cambia modulo il Latina per cercare di uscire dell'impasse. Scudieri passa al 4-4-2 con Di Renzo e Sarritzu davanti

15'pt - Enorme occasione per il Nola. Punizione da 30 metri di Alvino che spiove in area. Di testa Russo vola e angola trovando il miracolo di Alonzi. Sulla linea fondamentale l'intervento di Di Emma ad anticipare Caliendo che era pronto a metterla dentro. Ma l'azione non finisce. Dal limite arriva Gassama che di destro angola di un soffio al lato

6'pt - Il primo tentativo è del Nola con Esposito che rinvia male, Gassama che conquista palla, dal limite si libera e poi prova di destro: palla alta di un metro

1'pt - Partiti al Francioni. Il Latina non vince in casa dal 10 gennaio scorso. Nola che non perde da sette partite consecutive in cui ha raccolto 9 punti

LATINA 1932 - NOLA 1925 2-0

Latina 3-4-3: Alonzi; Di Emma (14'st Allegra), Esposito, Giorgini; Teraschi (27'st Pastore), Barberini, Bardini (29'st Calabrese), Pompei; Corsetti, Di Renzo (41'st Atiagli), Sarritzu (22'st Alessandro). A disposizione: Gallo, Ricci, Calagna, Orlando. Allenatore: Scudieri

Nola: Bellarosa, Ruggiero, Sannia, Baratto, Russo, Esposito, Alvino (37'st La Monica), Cardone (32'st Sellitti), Gassama, Caliendo, Palumbo (14'st Corbisiero). A disposizione: Torino, Coppola, Allegretta, Angeletti, Monaco. Allenatore: Campana

Arbitro: Leotta di Acireale. Assistenti: Morotti e Gervasoni di Bergamo

Note - Espulsi: 45'st il tecnico Scudieri per proteste. Ammoniti: Esposito, Jonatan, Caliendo, i tecnici Russo e Scudieri, Sellitti. Recupero: 1'pt - jj5'st