Il Latina continua a trovare terreno fertile nelle squadre dell'hinterland napoletano e cala il tris di vittorie. Dopo Gladiator e Nola, ecco arrivare il successo di Giugliano, sofferto più del dovuto, al di là del risultato finale (0-3), ma comunque meritato. Una partita che ha messo in evidenza un Latina cinico e spietato, capace di soffrire, soprattutto nella seconda parte di gara, la formazione partenopea, ma di riuscire alla fine a portare a casa l'intero bottino. Tre punti che confermano i nerazzurri in vetta alla classifica del girone G. Sempre nello stesso girone, sconfitta di misura per l'Insieme Formia sul campo del Lanusei, mentre nel girone "F" l'Aprilia di Galluzzo è stato superato a Castelnuovo Vomano dai padroni di casa, terza forza del campionato.

IL TABELLINO

Giugliano 1928–Latina Calcio 1932 0-3

GIUGLIANO 1928 (3-5-2): Mola, Longobardo, Marotta (12' st Silva), Castagna (12' st Conte), Russo G. (39' st Kamara), Stendardo, Micillo, De Luca, Negro, Orefice, Cozzolino (12' Abonckelet). A disposizione: Mariano, Mambella, Russo L., Silvestre, Conte, Abonckelet, Camara, Aruta, Silva All. Imbimbo.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Sevieri (23' Bardini), Di Renzo (20' st Calabrese), Corsetti, Barberini, Alessandro (15' st Sarritzu), Orlando, Allegra (33' st Di Emma), Mastrone, Giorgini, Atiagli (23' st Pompei). A disposizione: Gallo, Pompei, Di Emma, Ricci, Calagna, Calabrese, Bardinim Pastore. All. Di Terlizzi (Scudieri squalificato per un turno).

Marcatori: 23' pt Allegra, 43' st Calabrese, 47' st Corsetti

Aribitro: Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Asciamprener Rainieri di Milano e Pinna di Pinerolo.

Ammoniti: 43' pt Russo G. (G), 8' st Sevieri (L), 12 De Luca (G), 14' st Longobardo (G), 40' st Barberini (L)

Note: recupero 2' pt e 3' st

Angoli: Giugliano 1928 7 - Latina Calcio 1932 6