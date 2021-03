Rinviata la gara di domenica 07 marzo al Francioni tra il Latina Calcio il Cassino Calcio 1924.

La decisione è arrivata stamattina dalla LND a seguito della richiesta inoltrata dalla società Cassino unitamente alla documentazione sanitaria proveniente da Struttura accredita e in forza delle disposizioni sull'emergenza da pandemia da covid19. Per tali ragioni e per cause di forza maggiore la gara, valevole per la 21^ giornata del campionato di serie D girone G, è rinviata a data da destinarsi.