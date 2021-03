La macchina perfetta del girone di andata si è inceppata. Il Latina non va più, muove poco la palla, lo fa ancora di meno senza e soltanto con il cuore e con l'uomo più, ha provato ieri a scardinare l'attenta retroguardia del Lanusei, trovando anche poca fortuna nelle giocate isolate, peraltro soltanto due, dei singoli. Lo 0-0 del "Francioni", lo ricaccia indietro cinque punti dal Monterosi che, di contro, sembra volare come "Emirates New Zealand". Qualcosa, insomma, si è inceppato e la stagione, purtroppo, sta prendendo una brutta piega.

IL TABELLINO

Latina-Lanusei 0-0

Latina (3-4-3): Alonzi, Pompei (34' st Atiagli), Sevieri, Teraschi, Di Renzo (19' st Alessandro), Corsetti, Barberini, Allegra, Esposito, Giorgini(41' st Pastore), Sarritzu (30' st Calabrese). A disp.: Gallo, Di Emma, Ricci, Orlando, Mastrone. All.: Ciullo.

Lanusei (4-3-3): La Gorga, Carta, Marini (24' st Toracchio), Mancini, Raimo, Callegari Torre, Varela, Arvia, Attili (45' st Lazzazera), Floris, Manca. A disp.: Sinato, Paolini, Orrù, Virdis, Mazzei. All.: Greco.

Arbitro:Rispoli di Locri.

Assistenti: Masciale di Molfetta e Fumarulo di Barletta.

Note Espulso al 28' st Floris per doppia ammonizione. Ammoniti: Marini, Allegra, Corsetti, Varela, Teraschi e Mancini. Recuperi: 2' pt, 4' st. Angoli 5-2 per il Latina.