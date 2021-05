Sono fissati al 26 maggio ed al 2 giugno prossimi i recuperi che il Latina è chiamato a sostenere per il girone G del campionato di serie D. Nella prima data i nerazzurri saranno ospiti dell'Arzachena, mentre nell'infrasettimanale festivo riceveranno la visita del Muravera. Nuova ed ennesima variazione per il girone F, nel quale si devono ancora recuperare più di 15 partite. La 14^esima giornata, slitta dal 30 maggio (domenica nella quale si sarà spazio ai recuperi) al 6 giugno, con il conseguente spostamento delle tre giornate finali e la chiusura fissata a mercoledì 16 giugno. L'Aprilia giocherà i due recuperi da sostenere in trasferta con il Rieti ed in casa con il Giulianova rispettivamente il 26 ed il 30 maggio.