Il Latina si fa fermare in casa dal Team Nuova Florida e manca la grande occasione di allungare a +2 il vantaggio dall'Artena che ha perso in casa dell'Afragolese, con il discorso secondo posto rimandato dunque a domenica prossima, quando il Francioni farà da cornice allo scontro diretto con i castellani. Il Latina ha prodotto tanto ma concretizzato troppo poco. E' andato in vantaggio con un regalo degli ardeatini che però è stato sprecato nella ripresa quando la difesa si è fatta sorprendere per il pareggio degli ospiti.

IL TABELLINO

Latina-Nuova Florida 1-1

Latina (3-4-1-2): Gallo, Pompei, Sevieri, Teraschi (31' st Calagna), Corsetti, Barberini (37' st Garufi), Di Emma, Calabrese (21' st Di Renzo), Esposito (33' st Ricci), Giorgini, Sarritzu (9' st Alessandro). A disposizione: Ciammaruconi, Mastrone, Atiagli, Pastore. Allenatore: Scudieri.

Team Nuova Florida (5-3-2): Giordani, Moretti (37' st Miocchi), Oliana, Porfiri, Ferrara (46' st Toledo), Tamburlani, Vannucci, Capparella, Minnocci (16' st D'Uffizi), Coratella (31' st Suriano), Mattei (46' st Scognamiglio). A disposizione: D'Adamo, Tocci, Gambioli, Di Matteo. Allenatore: Fossati.

Arbitro: Giuseppe Costa di Catanzaro. Assistenti: Maurizio Patruno di Bari e Mauro Antonio De Palma di Molfetta.

Marcatori: 24' pt autorete di Tamburlani, 28' st Coratella (NF)

Ammoniti: 36' pt Vannucci (NF), 12' st Capparella (NF), 22' st Esposito (L)Recuperi: 0' pt; 4' st.