Ottantasette giorni dopo il Latina 1932 ritrova la vittoria tra le mura amiche del "Francioni" e lo fa, soprattutto, contro una squadra laziale (non era mai accaduto in questa stagione, ndr), la Vis Artena, con la quale aveva perso 2-1 in una gara di andata assai polemica e piena di espulsioni, mettendo l'avversario diretto per la corsa al secondo posto a quattro punti e con una gara in più da recuperare rispetto ai rossoverdi. E' stata una gara intensa, interpretata molto bene dalla squadra di Scudieri nella prima frazione e vinta, nel finale, con quel cuore e carattere mancato negli ultimi mesi.

Latina-Vis Artena 1-0

Latina (3-4-1-2): Alonzi, Pompei, Sevieri (18' st Garufi), Teraschi (35' st Mastrone), Di Renzo (26' st Calabrese), Corsetti, Barberini, Di Emma, Alessandro (1' st Sarritzu), Allegra, Giorgini (40' st Pastore). A disp.: Gallo, Ricci, Calagna, Atiagli. All.: Scudieri.

Vis Artena (4-4-2): Manni, Pompei, Iozzi, Paolacci, Sabatini, Falasca (15' st Taviani), Rossi (26' pt Cataldi), Lo Porto (26' pt Nohman), Cericola (15' st Rizzo Pinna), Carbone, Alonzi. A disp.: Noce, Nannini, Varano, Cucciari, Contucci. All.: Perrotti.

Arbitro: Mirabella di Napoli (Bennici di Agrigento e Vitaggio di Trapani).

Rete: 7'pt Alessandro.

Note: Ammoniti: 14' pt Giorgini (L), 16' pt Falasca (VA), 28' pt Corsetti (L), 33' st Pompei (L), 44' st Pompei (VA). Recuperi: 1' pt; 6' st. Angoli: 4-3 per la Vis Artena 4'.