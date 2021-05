Vittoria all'andata e anche al ritorno, ma quella di ieri al "Martoni" di Monterosi ha consegnato, con tre giornate di anticipo, la promozione in LegaPro alla formazione viterbese. Un successo costruito ad inizio ripresa grazie ad un tapin vincente in mischia di Piroli e concretizzano in pieno recupero da Sowe al termine di una ripartenza micidiale. Vittoria ottenuta contro un Latina mai domo, che nemmeno in inferiorità numerica per l'espulsione di Allegra, ha mollato la presa.

IL TABELLINO

Monterosi-Latina 2-0

Monterosi (4-4-2): Salvato, Piroli, Petti, Costantini, Buono, Cancellieri, Sivilla (27' st Sowe), Montanari (30' st Angeli), Caon (13' st Persichini), Capodaglio (13' st Borrelli), Rea. A disp.: Torelli, Vagnoni, Pellacani, Zambrini, Lucatti, All. D'Antoni.

Latina (3-4-3): Alonzi, Pompei (27' st Atiagli), Sevieri (30' st Garufi), Teraschi (19' st Mastrone), Corsetti, Barberini, Di Emma (16' st Orlando) Calabrese (19' st Di Renzo), Allegra, Giorgini, Sarritzu. A disp.: Gallo, Ricci, Calagna, Pastore. All. Scudieri.

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto (Beggiato di Schio e Ladu di Nuoro).

Reti: 2' st Piroli, 47' Sowe.

Note: Espulso al 35'st Allegra (doppia ammonizione). Ammoniti: Calabrese, Capodaglio, Allegra, Buono.