A tre giornate dal termine del campionato di serie D, girone "G", il Latina 1932 di Scudieri, approfittando anche del pareggio interno, nell'altro recupero, tra Vis Artena e Arzachena, ipoteca il secondo posto complice il successo ottenuto per3-0 al "Francioni" contro il Muravera. La doppietta di Corsetti nella fase di recupero della prima frazione e il gol di Pompei al 28' della ripresa, sugellano una vittoria importante per i nerazzurri, soprattutto per il morale e non soltanto per una classifica.

IL TABELLINO

Latina-Muravera 3-0

Latina (3-4-3): Alonzi, Sevieri (32' st Garufi), Teraschi (35' pt Mastrone), Di Renzo, Corsetti (22' st Calabrese), Di Emma, Ricci, Esposito, Giorgini, Sarritzu (40' st Barberini), Atiagli (26' st Pompei). A disp.: Gallo, Alessandro, Orlando, Pastore. All.: Scudieri.

Muravera (4-4-2): Vandelli, Kujabi (8' st Visconti), Loi, Geroni, Moi (32' st Ahmed), Legal, Cadau, De Martis (8' st Nuvoli), Nurchi (20' st Masia), Pinna, Virdis (38' st Figos). A disp.: Floris, Fangwa, Mereu, Minerba. All.: Loi.

Arbitro: Di Nosse di Nocera Inferiore.Assistenti: Giovanardi di Terni e Cardinali di Perugia.

Reti: 45' pt Corsetti (L), 47' Corsetti (L), 28' st Pompei (L).

Note: Ammoniti: 34' pt Esposito (L), 15' st Di Emma (L), 22' st Loi (M), 32' st Ricci (L), 37' st Calabrese (L). Recuperi: 2' pt; 4' st. Angoli: Latina Calcio 1932 2 Muravera Calcio 4. Stadio riaperto al pubblico.