Il Latina 1932 chiude la stagione regolare battendo nel derby l'Insieme Formia per 3-2. Partita ricca di gol e di emozioni, come quella di vedere tanti esordienti in casa nerazzurra e, soprattutto, il ritorno in campo dopo sei mesi di Emiliano Tortolano. Ora mercoledì, sempre al "Francioni", la semifinale play off con la Nocerina.

IL TABELLINO

Latina-Formia 3-2

Latina (3-4-3): Ciammaruconi, Garufi, Berberini (4' st Giorgini), Di Emma, Ricci, Calagna (24' st Corsetti), Calabrese (33' st Tortolano), Alessandro, Orlando (29' st Allegra), Mastrone (15' st Di Mino), Atiagli. A disp.: Gallo, Di Renzo, Del Prete, Sarritzu. All.: Scudieri.

Insieme Formia (3-5-2): Capogna (32' st Di Carlo), Iorio, Ioio, Gorzelewski, Puzone (1' st Sibilla), Pirolozzi (10' st Quirino), Antogiovanni, Gargiulo, Chinappi (15' st Fatati), Zonfrilli (30' st Cuomo), Gomez. A disp.: Gentile, Romano, Camara, Petronzio. All.: Amato.

Arbitro: Graziella Pirriatore di Bologna.Assistenti: . Laconi di Cagliari e Fadda di Carbonia.

Reti: 33' pt Alessandro (L), 1' st Zonfrilli (F), 9' st Calagna (L), 25' st Calabrese (L), 49' st Gomez (F).

Note: Ammoniti: 39' pt Atiagli (L), 8' st Ricci (L), 8' st Pirolozzi (F). Recuperi: 1' pt; 4' st. Angoli: Latina Calcio 1932 3 Insieme Formia 6. Stadio riaperto al pubblico, 400 spettatori circa