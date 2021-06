3'pts - GOOOOOOLLL DEL LATINA - Dal dischetto Di Renzo non sbaglia. Il Latina va in vantaggio

2'sts - Incursone di Mastrone in area. Calcio di rigore per il Latina per fallo di mano di Donida

49'st - Si va ai tempi supplementari

45'st - Fuori Barberini, dentro Ricci

37'st - Numero di El Bakhtaoui che al limite cerca spazio e poi spara: tiro deviato da Pompei che colpisce la base del palo

35'st - Calabrese appena entrato riceve palla da Mastrone, finta e spara: murato miracolosamente da Morero

33'st - Cambio Latina: fuori Corsetti dentro Calabrese

25'st - Entra l'ex Talamo, fuori Dammacco

21'st - Ammonito Donnarumma per fallo su Corsetti

17'st - Cambio Latina: fuori Sarritzu dentro Jonatan Alessandro

11'st - Grande occasione per i campani: Dammacco prova un tiro "a giro" improbabile dal limite dell'area di rigore

10'st - Sugli spalti del Francioni si rivede anche il sindaco Damiano Coletta che si è seduto al fianco del presidente Terracciano

5'st - Ammonito anche Sevieri

2'st - Slalom di Corsetti sulla sinistra: poi la botta da posizione defilata parata da Volzone

Fine primo tempo al Francioni

45'pt - Due minuti di recupero

43'pt - Sarritzu su punizione: vola Volzone a togliere un gol già fatto

30'pt - Cambio Nocerina: dentro Saporito fuori Catzeris

29'pt - Corsetti spedisce al lato il calcio di rigore

28'pt - Rigore per il Latina. Pompei va via in area di rigore a Catzeris che lo stende: penalty netto e ammonizione

25'pt - Ammonito Barberini per trattenuta su El Bakhtaoui

15'pt - Erroraccio di Allegra: Dammacco intercetta e verticalizza per El Bakhtaoui che spara troppo centrale

10'pt - Angolo Nocerina: Rizzo di testa mette al lato

8'pt - E' assalto Latina. Prima Sarritzu poi Corsetti da pochi passi. La Nocerina salva due volte sulla linea di porta con il portiere e Dammacco di testa

6'pt - Angolo Latina: Esposito va in aria ma manca lo specchio. Ottima risposta dei pontini

5'pt - Pazzesco slalom di Barberini che si fa tutto il fondo, arriva davanti alla porta e poi prova a mettere in area. Para il portiere. Occasionissima del Latina

3'pt- Inizio arrembante della Nocerina che per tre volte si presenta in area di rigore con Dammacco che manca la mira da ottima posizione

LATINA - NOCERINA 1-0 3'pts Di Renzo (rig)

Latina: Alonzi; Pompei, Sevieri, Di Renzo, Corsetti, Barberini, Allegra, Esposito, Mastrone, Giorgini, Sarritzu. A disposizione: Ciammaruconi; Garufi, Di Mino, Emma, Ricci, Calagna, Calabrese, Alessandro, Atiagli. All. Raffaele Scudieri.

Nocerina: Volzone; Rizzo, Vecchione, Morero, Dammacco, Diakitè, Donida, Esposito, Katseris, Donnarumma, El Bakhtaoui. A disposizione: Sicignano; Talamo, Petito, Pisani, Martinelli, Fois, Garofalo, Saporito, Sorgente. All. Giovanni Cavallaro.