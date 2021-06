Due gol, altrettanti cartellini rossi e nove di colore giallo in 127 minuti di finale play off. Nel "forno" del "Francioni", ieri pomeriggio, Latina e Savoia non si sono fatte mancare proprio nulla. Il pareggio, così com'era accaduto mercoledì scorso con la Nocerina, ha finito per premiare la squadra di Scudieri, che al termine di questa stagione ha messo in tasca secondo posto e vittoria nei play off. In sostanza, un bel biglietto da visita in previsione di un possibile ripescaggio.

IL TABELLINO

Latina-Savoia 1-1 (d.t.s)

Latina (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri (29' st Garufi), Di Renzo (22' st Alessandro), Corsetti, Barberini, Allegra (42' st Atiagli), Esposito, Mastrone (10' st Calagna), Giorgini, Sarritzu (10' st Di Emma). A disp.: Gallo, Di Mino, Ricci, Calabrese. All.: Scudieri.

Savoia (4-3-1-2): Esposito, D'Ancora (11' st Fornito), Liccardo (21' st Letizia 651' st Tarascio), Poziello, Russo (1' st Correnti), De Rosa, Riccio, Manca, Cipolletta (1' st Depetris), Caso Naturale, Kieremateng. A disp.: Mancino, Tarascio, Caiazzo, Sorrentino, Stallone. All.: Ferraro.

Arbitro: Leone di Barletta (Piccichè di Trapani e Pilleri di Cagliari).

Reti: 13' pt Di Renzo, 35' st Letizia (rig.)

Note: Espulsi al 39' st Barberini e Fornito. Ammoniti: Di Renzo, Alonzi, Poziello, Corsetti, Esposito, Allegra, Kieremateng, Correnti , Calagna., Spettatori 700 circa con rappresentanza ospite, angoli 6-5 per il Savoia. Recupero: 1' pt, 6' st.