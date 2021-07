La serata più attesa, c'è voluto un po' ma alla fine la notizia che tutti volevano sapere è arrivata intorno alle 23. A mezzo PEC i dispositivi della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni è stato comunicato alle società interessate. Come già anticipato, respinti tutti i ricorsi presentati eccezion fatta per quello della Paganese. A questo punto il Cosenza prenderà il posto del Chievo Verona, che, alla luce delle statuizioni, non potrà prendere parte nemmeno al prossimo campionato di Serie D, considerato che nella città di Verona vi sarebbero già due realtà nel calcio professionistico, ossia l'Hellas e la Virtus, mentre in C la Cavese potrebbe sperare nella riammissione. Martedì 27 luglio alle ore 11 il Consiglio federale ratificherà le esclusioni e procederà alla definizione degli organici. In Serie B sarà riammesso il Cosenza, mentre in Serie C saranno ripescati Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese (da valutare se regolare la domanda del Fano) e Rimini. Da sostituire anche il Gozzano che ha rinunciato alla C: non sarebbe regolare la domanda d'iscrizione di Fc Messina, così quel posto andrà al Picerno. Le società bocciate potrebbero fare ricorso al Tar (ma in caso estremo potrebbero essere riammesse in sovrannumero), in ogni caso potranno ripartire dalla D.