Sarà un campionato ricco di fascino e di emozioni. Il Latina torna in Serie C e lo fa ritrovando avversarie di vecchia data, che riporta la memoria a sfide del recente passato tra Serie B e Lega Pro. Piazze importanti come quelle di Palermo, Bari, Avellino, Catania e Messina o Foggia. Queste solo alcune componenti del Girone C dove, poco fa, è stato posizionato il team del capoluogo, ripescato dalla Serie D. Una sorta di Serie B2 che va affrontata con il massimo dell'impegno e con una rosa all'altezza che, adesso, bisognerà cominciare ad assemblare.

GIRONE C: ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla

GIRONE A: Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, Virtus Verona

GIRONE B: Ancona-Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Vis Pesaro, Virtus Entella, Viterbese, X