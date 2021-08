La prima settimana importante del Latina 1932, che dopo quattro anni è di nuovo tra i professionisti, è iniziata ieri. Una settimana che dovrebbe (condizionale d'obbligo dopo la richiesta della società di piazzale "Serratore") portare alla prima sfida ufficiale di questa nuova stagione, in programma domenica sera, a partire alle ore 20, contro la Turris con diretta televisiva a pagamento, come del resto tutto il campionato, play off compresi, sul portare "Eleven". Un match "secco" valevole come primo turno di Coppa Italia.

Abbiamo parlato di condizionale, perché proprio nella giornata di ieri è partita da piazzale "Serratore" la richiesta alla Legapro del rinvio di dieci giorni di questa prima gara di Coppa Italia e, anche, della prima di campionato in programma a Palermo, gare programmate per il 22 e 29 agosto.

Ieri mattina il Presidente Terracciano ha inviato una nota per sottolineare il ritardo con cui la FIGC ha rilasciato la relativa licenza nel campionato professionistico a seguito dei numerosi ricorsi proposti dalle società escluse.