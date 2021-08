Nella giornata di ieri, intanto, la LegaPro, con il comunicato numero 3/Div, ha diramato la programmazione, con i relativi orari, delle prime tre giornate di campionato. Il Latina 1932 farà il suo esordio domenica 29 agosto alle 20.30 al "Renzo Barbera" di Palermo contro la formazione rosanero. Sabato 4 settembre, invece, è in programma la prima gara casalinga al "Francioni", sempre con inizio alle 20.30, contro la Paganese, mentre domenica 12 settembre è in programma la trasferta al "Partenio" di Avellino contro la formazione irpina: anche in questo caso fischio d'inzio alle 20.30.