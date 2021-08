Nella giornata di venerdì 20 agosto sono arrivate le firme sul contratto degli attaccanti Adama Sane, un giovane classe 2000 e dell'esperto Lorenzo Rosseti, classe 1994, con un passato anche in serie A con la maglia dell'Atalanta.

Due volti nuovi e altrettante conferme in casa Latina Calcio 1932 nell'antivigilia della prima sfida ufficiale della stagione, la partita "secca" di Coppa Italia in programma domenica 22 agosto alle ore 20 a Torre del Greco.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli