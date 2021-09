Il Latina Calcio 1932 ufficializza l'acquisto a titolo temporaneo del centrocampista classe 2001 Marco D'Aloia. Il giovane mediano arriva dal Pescara, società con la quale ha disputato lo scorso anno il campionato Under 19. Un calciatore di prospettiva, che si è formato nelle giovanili del Parma e che poi ha continuato il suo percorso di crescita con la formazione abruzzese che ne detiene il cartellino. La società nerazzurra dà il benvenuto a D'Aloia con l'augurio di poter raggiungere insieme i traguardi prefissati per la nuova stagione di Lega Pro.

Intanto ieri il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica ad Andrea Marcucci, centrocampista espulso contro il Palermo. La squadra di Di Donato ha iniziato ieri a preparare la gara di sabato sera (inizio ore 20.30) contro la Paganese, valida per la seconda giornata di Lega Pro Girone C, la prima al Francioni. Non ci sarà Esposito, il capitano infortunato ma per il quale si è esclusa una complicazione a livello osseo dopo la distorsione alla caviglia subita al Barbera di Palermo.