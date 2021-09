Latina-Paganese 2-0

Latina 1932 (4-4-2): Cardinali, Spinozzi, Giorgini, Di Livio, Carletti (22' st Andrade Siqueira), De Santis, Teraschi (22' st Atiagli), Tessiore, Mascia (34' st Rosseti), Nicolao, Ercolano. A disp.: Alonzi, Ricci, Sane, Del Prete, Pastore, D'Aloia. All.: Di Donato.

Paganese (3-4-1-2): Baiocco, Sbampato, Murolo, Castaldo, Diop (44' st Del Regno), Tissone, Sussi (1' st Guadagni), Manarelli (1' st Zito), Zanini (21' pt Volpicelli), Cretella (15' st Piovaccari), Scanagatta A disp.: Pellecchia, Caruso, Vitiello, Aly, Perlingieri, Schiavino, Iannone. All.: Di Napoli.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Assistenti: Paggiola di Legnago e Landoni di Milano.

Quarto uomo: Feliciani di Teramo.

Reti: 15 pt (rig.) e 12'st Carletti (rig. L).

Note: Ammoniti: 14' pt Zanini (P), 4' st Guadagni (P), 18 st Di Donato (all. L), 41' st Sbampato (P), 46' st Murolo (P). Recuperi: 2' pt; 4' st. Angoli: Latina Calcio 1932 3 Paganese Calcio 1926 4

Calcio, Lega Pro

Gianluca Atlante

Piace questo Latina, eccome se piace. Ieri sera, quattro anni dopo, è tornato a vincere una partita tra i professionisti e lo ha fatto con pieno merito piegando la resistenza della Paganese. Un gol per tempo, entrambi a firma di Carletti, hanno fatto brillare di luce propria, nella notte del "Francioni", i nerazzurri.